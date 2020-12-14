Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden kira tavsiyesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde alınan tavsiye kararlarını yazılı olarak açıkladı.

Yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde Derneğimizce alınan tavsiye kararlarını kamuoyunun, sektörümüzün, değerli çalışanlarımızın ve misafirlerimizin dikkate sunarız:

Yayınlanan genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi vb. işletmelerden kira alınmamaktadır, sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70'lere varan indirimler yapılmıştır.

Bu destekler kapsamında paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar TL'yi aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Dünyada benzeri az olan bu büyük destek neticesinde ülkemizde; başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde yaşanan iflaslar yaşanmamıştır.

KİRA TAVSİYESİ

Bu destekler, üyelerimizin kredilerinin yapılandırılması talepleri gerekli karşılığı bulmamış olmasına rağmen gerçekleştirilmiştir.

Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir.

Ülkemizde organize perakende sektörünün gelişimi adına üzerine düşeni yapma kararlılığı ve özverisini gösteren alışveriş merkezi yatırımcılarının, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu tavsiye kararını da hayata geçireceğine inancımız tamdır.

Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından üyelerimize gösterilmesi, bu sürecin sektörümüz ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için hayati önem arz etmektedir.

Covid-19 salgınını hep birlikte alınan tedbirlere uyarak, dayanışma içerisinde, aşı konusundaki müspet gelişmelerin sağlayacağı ivme ile en kısa sürede aşacağımız inancıyla sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz”. (İHA)