Alışveriş turizmi sınırı hareketlendirdi

Coronavirüs salgınında ikinci dalganın hızlandığı ve sınır giriş çıkışlarında tedbirlerin artırıldığı kasım döneminde Türkiye 833 bin yabancı turisti ağırlarken, yılın ilk 11 ayında toplam turist sayısı ise bir önceki yıla oranla yüzde 71.9 azalarak 12 milyonu aştı.

Türkiye'ye günübirlik olarak alışveriş ziyareti yaptığı bilinen Bulgar turistler kasımda ilk sırada yer alırken, Bulgaristan 143 269 turist ile toplam içinden yüzde 17.18'lik pay aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan kasım ayına ait verilere göre, bu dönemde Rusya'dan gelen turist sayısı 127 116 oldu, Irak'tan ise 48 bin 748 turist ağırlandı.

Ocak-kasım döneminde gurbetçilerle birlikte toplam turist sayısı 14 milyon 486 bin 632 olurken, yıl sonu için hedeflenen 15 milyon turist sayısına pandemiye rağmen aralık ayı itibarıyla ulaşılabileceği gözleniyor. 11 ayda gelen turistin yüzde 38.17'si Türkiye'ye İstanbul'dan giriş yaptı.

RUSLAR ZİRVEDE

Turizm sektörü, tarihin en kötü yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Ocak-Kasım 2020 döneminde Rusya 2 milyon ziyaretçi ile lider oldu. Rusya'yı 1.1 milyon ziyaretçi ile Bulgaristan ve 1 milyon turist ile Almanya takip etti.