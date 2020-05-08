Alman Ekonomi Bakanı: Lufthansa’yı sattırmam

Almanya, bir yandan ülkenin en değerli şirketlerini koruma derdindeyken, diğer yandan da ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmanın çarelerini arıyor. Maliye Bakanı Peter Altmeier, Çin'e mesaj göndererek, “Lufthansa bizim hazinemizdir. Onu ve onun gibi şirketlerin satılmasını kesinlikle engelleyeceğiz” diye konuştu.

Altmeier, ayrıca yeniden bir ‘hurda indirimi’ getireceklerini ve eski otomobillerin, daha az doğa kirleten yenileriyle değiştirilmesi için ekonomik destek sağlayacaklarını açıkladı.

UCUZU KAPMA HEVESLİLERİNE…

Bild Gazetesi'ne konuşan Altmaier, Lutfhansa ile yapılan milyarlık destek fonu görüşmelerine de değindi ve bunun şirketi düze çıkaracak bir paket olacağına inandığını söyledi.

Bu noktada özellikle Çin'e mesaj gönderen Maliye Bakanı, “Kendimizi, ünlü ve köklü Alman şirketlerini ucuz fiyatla kapatabileceğine inanan yabancı yatırımcılara karşı savunacağız” dedi.

2008 ekonomik krizinde getirilen ‘hurda indirim’nin o zaman ekonomiye can verdiğini belirten Altmaier, yeniden böyle bir sistem için çalıştıklarını açıkladı.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNE AÇILIM

Altmaier, “O zaman çok tartışmalı bir karar vermiş ve hurda indirimini getirmiştik. O zamanlar bu ekonomiye yeni bir hız verdiği, canlanma sağladı. Otomobil üreticileri, sektör ve iş piyasası için iyi sonuçları oldu. Ancak bu kez böyle bir hurda desteği verilirken, alınacak yeni araçların çevreyi kirletmemesi, yeni çevre koruma kurallarına uyulmasına dikkat edeceğiz” dedi.

EURO YENİDEN PARLAYACAK

Bar ve restoranlara yardıma devam edeceklerini belirten Bakan, bu tip işletmelere kapalı kaldıkları sürece, iş yerlerini yenileme ya da tamir gibi konular için kredi açacaklarını söyledi.

Almanya'nın pandemi ile mücadelesinin gurur verici olduğunu belirten Bakan Altmaier, “Çünkü tüm vatandaşlarımız sorumluluk bilinci içinde hareket etti ve yardımcı oldu. Sonunda ekonomimiz yeni bir hız alacak, daha çok para harcanmaya başlanacak ve Euro yeniden parlayacak“ diye konuştu.