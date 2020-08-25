Alman ekonomisinde tarihi daralma: Yüzde 9,7

Almanya ekonomisiyle ilgili ikinci çeyrek verileri açıklandı. CNBC'de yer alan habere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi, bu süreçte yüzde 9,7 daralma yaşadı.

İHRACAT YÜZDE 20,3 AZALDI

1970 yılından beri üç aylık gayri safi yurt içi hasılaları hesaplayan Almanya'da ilk kez bu kadar sert bir küçülme yaşandı. Mevsimsellikten arındırılmış tüketici harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 10,9 azaldı. Alman ekonomisinde birçok veride düşüş yaşandı. İkinci çeyrekte sermaye yatırımları yüzde 19,6 gerilerken, ihracat ise yüzde 20,3 gibi yüksek bir oranda azaldı. Alman ekonomisinin tutarlı büyümesinin itici gücü olan inşaat faaliyetleri ise yüzde 4,2 düştü.

YILLAR SONRA BÜTÇE AÇIĞI: 51,6 MİLYAR EURO

Corona virüsü salgınının Alman ekonomisi üzerindeki etkisi bu şekilde oldu. Ayrıca salgınla mücadele kapsamında alman parlamentosu, hükümetin 217,8 milyar euroluk yeni teşvik paketini de onayladı. Parlamento ayrıca corona virüsü desteğinin devam etmesi adına bu yıl için ‘borç freni'ni askıya aldı. İstatistik ofisi, yıllarca dengeli bütçelerle fazla veren Alman ekonomisinin, bu yılın ilk altı ayında 51,6 milyar euro açık verdiğini duyurdu. Bu, AB'nin Maastricht kriterlerine göre ekonomik çıktının yüzde 3,2'si kadar bir açığa denk geliyor.