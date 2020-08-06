Alman turist moral yükseltti

Otellerin yaklaşık yüzde 25'inin açılış yapabildiği 2020 sezonunda, turizm sektörünün beklediği Almanya kararı çıktı. Önceki akşam yapılan açıklama ile Almanya Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığını duyurdu.

Pek çok tesis, kısa bir süreliğine de olsa açılış için Avrupa'nın da öncüsü konumundaki Almanya'dan gelecek kararı beklerken, Rusya ile 10 Ağustos'ta başlayacak charter uçuşlarla birlikte, sektörün hareketlenmesi bekleniyor.

Geçen yıl 7 milyonun üzerinde Rus turisti, 5 milyonun üzerinde de Alman turisti ağırlayan sektör, kararı geç ama yerinde olarak yorumladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, “Karar muhakkak ki haraketliliği ciddi ölçüde artıracak. Bu yıl amacımız kâr etmek değil, bu hareketlilikle sektörümüzü ayakta tutmak, yetişmiş turizm emekçilerini kaybetmemek” dedi.

Çorabatır, şu uyarıda bulundu: “Otellerimizde çok sayıda önlem alıyoruz. Ancak misafirlerimiz corona virüsü önlemlerine mutlaka uymalı, İspanya örneği hepimize ders olmalı. Pandeminin başından beri canla başla çalışan sağlıkçılarımızın emeklerini boşa çıkartmamalıyız”

GEÇ AMA OLUMLU

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, kararın geç ancak beklenen ve moral veren bir karar olduğuna işaret etti. Eresin, “Avrupa Birliği'nin dinamosu konumundaki Almanya'nın kararı diğer ülkelerin de Türkiye algısını olumlu yönde etkileyecektir” değerlendirmesini yaptı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'nin hijyen ve sertifika süreçleri ile bu kararda öncü rol oynadığına işaret etti. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise “Almanya Antalya'yı özledi, Antalya da Almanları çok özledi” diye konuştu.

ALMANLAR TESTİNİ YAPTIRIP UÇAĞA ÖYLE BİNECEK

Almanya'nın aldığı karar doğrultusunda, Türkiye'den Almanya'ya dönen tüm yolculardan en az 48 saat önce yaptırılmış Covid-19 negatif PCR testini elinde bulundurması isteniyor.

Bu noktadaki organizasyon ile ilgili tüm büyük havalimanlarında test merkezlerinin hızla hayata geçtiğini anlatan Çorabatır, sistemi şöyle anlattı: “2 bin Euro ile 7 bin Euro arasındaki olası giderler için, 13 Euro ya da 23 Euro'luk bir sigorta yaptırıp tedavi limit sigortası da yaptırabilirler.

Seyahat acenteleri bu konuda yabancı misafirlere bilgi veriyor. Ayrıca internet üzerinden de alabiliyorlar. Dönmeden test yaptırma zorunluluğunun maliyeti gelen yabancı turistler için oldukça düşük bir rakam.”