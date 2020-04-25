Almanlar karantinayı gevşetti ama vatandaş dükkanlara gitmiyor

Almanya, Avrupa'da corona virüsü salgını karşısında en büyük ilerleme kaydeden ülkelerden biri. Bunun sonucu olarak karantina tedbirleri gevşetilmeye başlandı. Pazartesi gününden beri 80 metrekareden küçük marketler ile kitapçılar, oto galerileri gibi mağazalar açık. Ancak buna rağmen Almanlar, alışveriş konusunda istekli görünmedi.

‘NORMALLEŞME İÇİN SOSYAL KANIT ARANIYOR’

Davranış bilimleri konusunda danışmanlık hizmeti veren Innovation Bubble'ın CEO'su Simon Moore, konuyla ilgili CNBC'ye konuştu. Moore'a göre müşterilerin davranışı bir şeyler elde etmekten, eldekileri korumaya yöneldi. Simon Moore, “İnsanlar şu anda ürünlerle ilgili fırsatlardan yararlanmanın peşinde değil. Salgının getirdiği belirsizlik nedeniyle korumacı bir yaklaşım sergileniyor” ifadelerini kullandı.

Simon Moore, “Kısıtlamalar kalksa da eskiye dönüş zaman alacak. İnsanlar, normalleşme için başka kişilerin dışarı çıkmasını, alışveriş yapmasını yani kısacası ‘sosyal kanıt' bekleyecekler. Beynimizde, markaların cazip rakamlarla hedef aldığı bölümün, duyguları yöneten bölümün sadece çeyreği kadar olduğu unutulmamalı” diye konuştu.

‘İNSANLARIN AKLINDA YER ETTİ’

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden müşteri psikolojisi uzmanı Cathrine Jansson-Boyd ise, “Müşteri davranışları, virüsün tamamen ortadan gittiğine inanılmadan eski haline dönmeyecektir. Sosyal mesafe kuralı, objelere dokunmaktan kaçınılması çağrıları, insanların aklında yer etti” yorumunu yaptı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Almanya'da 153 bin 129 corona virüsü vakası tespit edildi ve 5 bin 575 kişi vefat etti.

İTALYA’YI TURİZM DE VURACAK

Uzun süre Avrupa'da salgının merkezi olan İtalya’da da küçük ve orta ölçekli işletmeler yeniden kapılarını açtı. Ancak orada da durum farklı değil. İşlerin salgın öncesindeki gibi olmasını kimse beklemiyor. En büyük gelir kalemlerinden biri turizm olan İtalya, ülkelerin sınırlarını kapatması ve hava yolu taşımacılığının durma noktasına gelmesi nedeniyle ekonomik olarak çok daha fazla etkilenecek gibi görünüyor.