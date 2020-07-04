Almanya 2038’e kadar temiz enerjiye geçecek

Almanya'da bir süredir konuşulan enerji dönüşümü konusunda beklenen adım sonunda atıldı. Milletvekilleri, kömür santrallerinin tamamen terk edilmesi kararını onayladı. AP'de yer alan habere göre, 2038 yılına kadar tüm termik santraller kapanacak. Nükleer santraller ise 2022 sonuna kadar terk edilecek.

Almanya, bu yönde adım atan ilk ülke olacak. Yeni yasaya göre, termik santrallerin olduğu bölgelerin ekonomik anlamda etkilenmemesi için 40 milyar euro (yaklaşık 309 milyar TL) harcanacak. Ülkenin hedefi, enerji kaynaklarının tamamen yenilenebilir olması ve fosil yakıtlardan tamamen arınma. Çevre Bakanı Svenja Schulze, “Almanya'da kömürlü günler artık sayılı. Hem kömürü hem de nükleer enerjiyi geride bırakan ilk sanayileşmiş ülke olacağız” diye konuştu

ÇEVRECİLER SÜREDEN MEMNUN DEĞİL

Ancak buna rağmen dönüşüm planı çevrecileri tatmin etmedi. Greenpeace ve diğer çevre örgütleri, Almanya'nın sera gazı emisyonlarını, Paris İklim Konferansı'nda belirlenen hedefler doğrultusunda yeterince hızlı azaltmayacağını savunuyor. Greenpeace Almanya Direktörü Martin Kaiser, “Dünyada en çok linyit kömürü yakan ülke olan Almanya, gelecek nesile 18 sene fazladan karbondioksit yükleyecek.

Angela Merkel büyük bir hata yapıyor. Kömürü 2030'a kadar terk etmek, dünyaya güçlü bir mesaj olurdu” dedi. Çevre Bakanı Schulze ise açıklanan 2038 tarihini daha öne çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili düzenli incelemeler yapılacağını dile getirip, “Zaten ülkenin en çok kirlilik yaratan 8 santralini 2 sene içinde kapacağız” diye konuştu.

ŞU ANKİ ENERJİNİN YÜZDE 55.7'Sİ YENİLENEBİLİR

Almanya son siyah kömür madenini 2018'de kapattı. Ancak siyah kömür ithalatı ve ülkenin doğusu ile batısında bulunan kahverengiye dönük bir kömür olan linyit çıkarılmaya devam ediliyor.

Fraunhofer Enstitüsü'ne göre Almanya, enerji ihtiyacının yüzde 55.7'sini rüzgar, güneş, biyokütle ve hidro gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Kalanın yaklaşık yüzde 20'sini kömür, yüzde 12'sini doğal gaz ve yüzde 12'sini nükleer enerji oluşturuyor.