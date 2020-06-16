Almanya, aşı üzerinde çalışan CureVac’a ortak oldu

Corona virüsü salgınının önüne geçme konunda en büyük adım aşının bulunması olacak. Tüm dünyada onlarca biyoteknoloji şirketi bunun için çalışıyor.

300 MİLYON EURO ÖDENDİ

Reuters'ta yer alan habere göre Alman Hükümeti, bu yönde çalışmalar yürüten CureVac'tan hisse aldı. Maliye Bakanı Peter Altmaier yaptığı açıklamada, 300 milyon euro (2 milyar 324 milyon TL) karşılığında biyoteknoloji firmasının yüzde 23'lük hissesini satın aldıklarını söyledi. Bu anlaşmayla CureVac'a 1.3 milyar euro (yaklaşık 10 milyar TL) değer biçilmiş oldu.

Aşı çalışmalarına en erken başlayan şirketlerden biri olan CureVac, mart ayında ABD tarafından satın alınmak istenmiş ve bu durum Almanya'da büyük tepki çekmişti. Hükümet, CureVac'ın Alman kalması için her türlü desteğin verileceğini açıklamıştı

‘ŞİRKETİN İŞLEYİŞİNE MÜDAHALEMİZ OLMAYACAK'

Maliye Bakanı Altmaier, amaçlarının sadece Almanya'daki biyoteknoloji sektörünü güçlendirmek olduğunu söyleyerek, “Hisse almamıza rağmen şirketin işleyişi üzerinde hiçbir etkimiz olmayacak. CureVac'a yatırım yapmaya karar verdik çünkü bunun kalkınma programını hızlandıracağını ve aşı üretimi üzerinde çalışmaya devam edebilmesi için şirkete finansal güvenlik sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Alman bakan, bu satın almanın Avrupa Birliği'nin onayını gerektirmediğini sözlerine ekledi.

SAĞLIK FİRMALARININ SATIŞINA VETO

Bir hükümet kaynağı, bu hisse alımının, Almanya'nın sağlık ürünleri ve ekipmanları konusunda denizaşırı tedarikçilere fazla güvenme konusundaki endişelerini yansıttığını söyledi. Alman hükümeti, geçtiğimiz ay çıkardığı bir yasa ile sağlık endüstrisindeki şirketlerin yurt dışına satışını veto etme hakkına sahip olmuştu.