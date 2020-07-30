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Almanya ekonomisi rekor seviyede daraldı

Corona salgını nedeniyle bozulan ekonomik dengeler sonrası Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 10.1 ile rekor daralma yaşadı. Almanya Federal İstatistik Ofisi, "1970'te çeyreklik büyüme verilerinin kaydedilmeye başlandığı zamandan bu yana en sert gerileme yaşandı" dedi.

12:47 -
Haberler Ekonomi
Almanya ekonomisi rekor seviyede daraldı

Almanya ekonomisi, öncü verilere göre COVID-19 salgını nedeniyle hanehalkı harcamalarının, iş yatırımlarının ve ihracatın gerilemesiyle ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre %10.1 ile rekor seviyede daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, “Almanya’da 1970’te çeyreklik büyüme verilerinin kaydedilmeye başlandığı zamandan bu yana en sert gerileme yaşandı” dedi. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Almanya ekonomisi Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %11.7 daraldı.

Reuters anketine katılan analistler mevsimsellikten arındırılmış daralmanın çeyreksel bazda %9, yıllık bazda %11.3 olmasını bekliyorlardı.

2020 yılı öngörülerini hükümete açıklayan Maliye Bakanı Peter Altmaier, Federal Almanya tarihinin en ağır resesyonunun (durgunluk) sinyalini vermişti. (REUTERS)

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