Almanya ekonomisi rekor seviyede daraldı

Almanya ekonomisi, öncü verilere göre COVID-19 salgını nedeniyle hanehalkı harcamalarının, iş yatırımlarının ve ihracatın gerilemesiyle ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre %10.1 ile rekor seviyede daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, “Almanya’da 1970’te çeyreklik büyüme verilerinin kaydedilmeye başlandığı zamandan bu yana en sert gerileme yaşandı” dedi. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Almanya ekonomisi Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %11.7 daraldı.

Reuters anketine katılan analistler mevsimsellikten arındırılmış daralmanın çeyreksel bazda %9, yıllık bazda %11.3 olmasını bekliyorlardı.

2020 yılı öngörülerini hükümete açıklayan Maliye Bakanı Peter Altmaier, Federal Almanya tarihinin en ağır resesyonunun (durgunluk) sinyalini vermişti. (REUTERS)