Almanya ekonomisi yüzde 2,2 daraldı

Avrupa’nın üretim üssü Almanya, 2020 yılının ilk çeyreğinde corona virüsü etkisiyle yüzde 2,2 daraldı.

Ülkedeki sanayi üretimi mart ayında yüzde 11,6 düşerek tarihi bir kayıp yaşarken Almanya 2009’un ilk çeyreğindeki yüzde 4,7’lik daralmanın ardından ilk kez ekonomik daralma yaşadı.

Almanya yine de kıtanın diğer büyük ekonomik güçlerine nazaran daha iyi bir ilk çeyrek performansı sergiledi. İlk çeyrekte 19 ülkeli Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 3,8 daralırken Fransa ekonomisi yüzde 5,8, İspanya ekonomisi yüzde 5,2 İtalya ekonomisi ise yüzde 4,7 daralmıştı.

Financial Times’ta yer alan habere göre; Deutsche Bank tarafından yapılan bir tahmine göre Almanya ekonomisi Nisan-Haziran ayları arasında yüzde 14 daralabilir. Ülkenin hazinesi de alarm veriyor. 2019 yılında toplanan vergi gelirlerinden 81.5 milyar euro daha az verginin 2020 yılında toplanması bekleniyor.