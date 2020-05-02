Almanya’da AVM zinciri davayı kazandı, dükkanlar açılıyor

Almanya’nın başkenti Berlin'in sembollerinden olan, Avrupa'nın ikinci büyük alışveriş merkezi KaDeWe, corona virüsü kısıtlamalarına karşı Almanya devletine açtığı davayı kazandı.

MAHKEME: ALEYHE KULLANILAMAZ

KaDeWe'yi işleten Avusturyalı Signa Holding, Berlin Eyalet Mahkemesi'ne ‘alışveriş merkezlerine corona kısıtlaması’ kararını taşıdı. 800 metrekareye kadar olan iş yerlerinin açılmasına izin verilmişti.

Mahkeme kararında alışveriş merkezinin tek bir ‘işyeri değil’, onlarca farklı büyüklükteki bağımsız iş yerlerinden oluştuğu hükme bağlandı. Böylece, alışveriş merkezleri içindeki tüm dükkanların açılmasına da onay çıktı. Mahkeme, “800 metrekarelik yerlerin açılması kararı, alışveriş merkezinin içinde bulunan iş yerleri için olumsuz sonuç doğuramaz” kararını verdi.

Bu kararla, Almanya'da dev alışveriş merkezlerinin açılmasının önünde engel kalmadı. Salı günü KaDeWe'nin açılması bekleniyor. Bunu Almanya'daki diğer alışveriş merkezleri de takip edecek.

KAPİTALİZMİN SEMBOLÜYDÜ

1907 yapımı olan Berlin’deki tarihi KaDeWe binası, özellikle ikinci dünya savaşından sonra Berlinlilerin temel ihtiyaçlarını satın aldıkları yer olmuştu. Doğu Almanya ayrılınca da, kapitalist batının sosyalist Doğu'yu kıskandırma, ‘Bakın bizde istediğiniz her şeyi satın alabiliyorsunuz’ imajı veren sembolü haline gelmişti.

60.000 metrekarelik alışveriş alanı ile bir dev olan KaDeWe’de, lüks mallar satıyor ve oldukça pahalı. Buna rağmen alan her gün tıklım tıklım. Ayakta kahve içecek yer bile zor bulunuyor.