Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı arttı

Corona virüsü salgını Almanya'nın ihracatını Nisan ayında yaklaşık yüzde 31.1 düşürdü. Yıllık ihracatı 1 trilyon 328 milyar Euro olan Almanya, salgının en etkin olduğu Nisan ayında, aylık bazda yüzde 30'luk kayıp yaşadı.

Aylık ihracat ortalaması 110 milyar Euro iken, nisanda bu rakam 72.2 milyar Euro oldu. Ancak 2020'nin ilk üç ayı incelendiğinde, Almanya'nın neredeyse bütün büyük ülkelere ihracatı düşerken, Türkiye'ye ihracat arttığı gözlendi.

Türkiye'nin yanı sıra ihracatın arttığı bazı ülkeler şöyle oldu; Faroe Adaları, İran, Burkina Faso, Kamerun, Fas, Mısır.

720 MİLYON EURO FAZLA ÖDEDİK

Buna karşılık Almanya'nın bütün AB ülkeleri ve gelişmiş ülkelere ihracatı düştü. Türkiye 2019'un ilk dört ayına göre, Almanya'dan 720 milyon Euro'luk daha fazla mal ithal etti. Türkiye'nin aynı dönemde Almanya'ya olan ihracatı ise yüzde 9.2 oranında düştü. Uçaklar çalışmaz, turizm kıpırdamazken, Türkiye'nin Almanya'dan üstelik geçen yıldan daha fazla ne ithal ettiği bilinmiyor.

Almanya'nın aynı dönemdeki ithalatı ise yüzde 21.6 oranında azaldı. Almanya, yılda yaklaşık 1 trilyon 328 milyar Euro'luk ihracat. 1 trilyon 105 milyar Euro'luk ithalat yapıyor ve ortalama 223 milyar Euro dış ticaret fazlası bulunuyor.