Altın fiyatında Fed etkisi! Altında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatı corona virüs salgının etkisiyle geçen hafta 1.689 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkmıştı. Daha sonra sert bir dalgalanma ile gerileyen altının ons fiyatı cuma günü 1.585 seviyesine kadar çekildi. Ancak ons altın bugün tekrar yükselişe geçti. söz konusu artışın sebebi ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın corona virüs hakkında yaptığı açıklama.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ VERDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisi genel olarak iyi durumda olmasına rağmen, corona virüs salgınının risklerine karşı merkez bankasının ekonomiyi desteklemek için “uygun şekilde hareket edeceğini” ifade etti.

Powell, “Fakat, koronavirüs ekonomik faaliyetlerimize yeni riskler teşkil ediyor. Fed gelişmeleri ve ekonomik görünüme olan etkileri yakından takip ediyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygun şekilde hareket edeceğiz” diye ekledi.

CORONA VE BÜYÜME ENDİŞELERİ…

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da dolar kuru hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Cuma günü 1.565 seviyesine düşerek hızlı bir düzeltme yapan ons altının hafta sonu corona virüs vakalarındaki artışın hızlanması ve büyüme endişeleri ile tekrar 1.600 seviyesinin üzerine çıktığını hatırlatan Nalbantlı, “Cuma günkü sert düşüşte altın dışındaki varlıklarda oluşan kayıpları dengelemek ve teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için kapanan pozisyonlar etkili olmuştu.” dedi.

“GRAMDA 308-309 BÖLGESİ ALIM FIRSATI”

Ana görüntüde bir değişiklik görmediğini belirten Nalbantlı, “2020’de beklenen faiz indirimleri, düşük faiz döneminin yeniden gelmesi ve diğer riskleri düşündüğümüzde altının güvenli liman olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Destek olarak 1.560-65 bölgesi çok önemli. Yukarıda ise yıl içinde 1.745 görülebilir. Gram için ise 308-309 bölgesi alım fırsatı olabilir. Ons altına paralel olarak yıl içinde 358 görülebilir.” açıklamasında bulundu. Nalbantlı, Powell’ın yaptığı açıklamaların altında yaşanan yükselişte etkili olduğunu sözlerine ekledi.

ERKAN: YATIRIMCILARIN POZİSYONU BELİRLEYECEK

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatlarının, geçen hafta hisseden emtiaya kadar tüm varlık sınıflarına gelen virüs kaynaklı satış baskısına maruz kaldıktan sonra, sorunlu zamanlarda gelen güvenli liman alımlarının desteğiyle yeniden arttığını belirten Enver Erkan, “Altının yükselişi sağlıklı olmadığı için (yani gümüş tarafından yönetilmediği için) geri dönüş sertti. Altın CFTC long pozisyonlar 25 Şubat’ta hala rekor seviyelerde olduğu için satışların sona erdiğini söylemek zordur. İran veya virüs gibi sorunların yanı sıra bu risk ortamında yatırımcının nasıl pozisyon alacağı da altının durumunu belirleyecek.” açıklamasında bulundu.

“GÜÇLENMESİ İÇİN 1.605 DOLARIN ÜZERİNDE KALICI OLMALI”

Dünya çapında corona virüs vakalarında ciddi artışlar ve ciddi dalgalanmalar olabileceği tahminlerinin de dahil olmak üzere birçok faktörün altın açısından hala destekleyici olduğunu belirten Erkan, “Merkez Bankalarının harekete geçeceği beklentisi de altın yatırımcısı tarafından değerlendirilmektedir. Altında, 1.605 dolar altı hareketlerde 1.579 dolar desteği ön plana çıkarken, trend çizgisi ise 1.593 dolar seviyesinden geçmektedir. 1.605 üzerinde direnç 1.637 dolar seviyesidir. Altının konumunu güçlendirmesi için 1.605 dolar üzerine tekrar kalıcı olması gerekecektir.” dedi.