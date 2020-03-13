Altın fiyatları: 13 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları ne durumda?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların yakından takip etmesine neden oluyor. Corona virüsü salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, dün yaşanan çalkantının ardından hızla düştü. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 13 MART

Çeyrek altın: 523,79 Lira

Yarım altın: 1.047,59 Lira

Gram altın: 316,50 Lira

Cumhuriyet altını: 2.152,00 Lira

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

ABD´nin seyahat kısıtlaması ve küresel düzeyde birçok ekonomik etkinliğin iptal edilmesine bağlı olarak ortaya çıkan talep endişeleriyle altın ve petrol fiyatları birlikte düştü.

ABD Başkanı Donald Trump corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa´ya geçici olarak 30 gün süreceğini belirttiği bir seyahat yasağı getirmişti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 6.09 düşerek 33.61 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 5.06 düşerek 31.31 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 5.25 düşüşle 15.89 dolardan,

– altın, yüzde 3.72 düşüşle 1,581.20 dolardan,

– bakır, yüzde 1.52 düşüşle 2.46 dolardan,

– platin, yüzde 8.03 düşüşle 798.50 dolardan ve

– paladyum yüzde 13.29 düşüşle 1,933.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 319 liraya, çeyrek altın 523 liraya, Cumhuriyet altını da 2,162 liraya geriledi.