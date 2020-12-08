Altın fiyatları ABD-Çin gerilimi ile yükselişe geçti

Altın fiyatları ons altında yaşanan yükselişle hareketlendi. İç piyasada dolar kurunda yatay seyir devam etse de gram altın bugün, ons altından bulduğu destekle 471 liraya kadar yükseldi.

ABD-Çin hattında yeni bir gerilim söz konusu. Hong Kong’da seçimle gelen muhalefet vekillerinin yetkilerinin elinden alınmasında Pekin’in rolü olduğunu düşünen ABD, en az 12 Çinli yetkiliye yaptırım getirmeye hazırlanıyor.

Yaşanan bu gelişme sonrası ons altın fiyatları da yükselmeye başladı. Ons altın bugün en yüksek 1.872 dolara kadar yükseldi.

ABD YARDIM PAKETİ İZLENİYOR

ABD’de kamuoyunun uzun süredir beklediği teşvik paketinde ilerleme sinyali geldi. ABD'de corona virüsü salgınına karşı teşvik paketi Senato'da iki partiden senatörlerin katıldığı komite üzerinden yürütülürken ABD Başkanı Donald Trump'ın 908 milyar dolar boyutundaki teşvik paketini imzalayabileceği belirtildi.

VAKA SAYILARI VE RİSKTEN KAÇIŞ EĞİLİMİ DESTEKLEDİ

Ahlatcı Yatırım tarafından paylaşılan altın notunda ABD-Çin arasında yaşanan gerilim ve yardım paketi gelişmelerine ek olarak bugün de artan vaka sayıları ve piyasalarda gözlenen riskten kaçınma eğiliminin değerli metale destek olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Teknik olarak incelendiğinde 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.845 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığı belirtilirken, “Güne yükselişle başlayan ons altının 1.872 dolar seviyesinde bir direnç ile karşılaştığı gözlendi. Takip edilen gelişmeler sonucu alıcılı görünümün devam etmesi ve 1872 direncinin kırılması durumunda 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1880 dolar seviyesi söz konusu olabilir. Olası bir satış baskısı durumunda ise 1.850 ve 1.840 destek seviyeleri izlenebilir.” denildi.

1.866 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Ünlü & Co tarafından hazırlanan notta ise ons altının yeniden güç toplamaya çalıştığı belirtilerek, ABD'de mali teşvik paketi konusunda ilerleme sağlanmış olmasının ve kısa bir süre içerisinde Kongre onayının da alınacağına yönelik beklentiler ile altın fiyatlarının belirgin şekilde güç kazanarak önemli bir direnç olarak görülen 1.850 doların üzerine yükseldiği belirtilerek şöyle denildi:

Diğer taraftan FDA'nın bu hafta vereceği karar doğrultusunda en az bir aşının kullanıma hazır olacağına dair öngörüler güvenli liman ihtiyacını azaltıyor olsa da California'nın artan corona virüs vakaları nedeniyle ek kısıtlamaları devreye alması ve New York'un da benzer bir adım atma ihtimali altına yönelimi destekler nitelikte. Gün içinde özellikle 1.866 doların üzerinde kalınıp kalınmayacağını takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerindeki rakamlar daha iyimser fiyatlamalar görmemizi sağlayabilir.