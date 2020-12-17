Altın fiyatları ABD’den gelen haberle yükselişte

ABD Kongresi’ndeki 900 milyar dolar büyüklüğündeki corona virüsü mali destek paketi üzerinde müzakereler dün de devam etti.

Kişi başına 600-700 dolar nakit dağıtılması ve işsizlik yardımlarının artırılması gibi destekler içerecek paket hakkında pazarlık cuma günü sona erecek.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin önde gelen üyeleri ve Senato’daki Cumhuriyetçiler mali destek paketi konusunda aylardır olmadıkları kadar olumlu gözüktüler.

Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, “Hedeflenen mali destek paketi üzerinde anlaşma konusunda büyük bir yol aldık” dedi.

ALTIN GELİŞMELERİ İZLİYOR

Altın fiyatları da ABD gündeminde olan teşvik paketini yakından takip ediyor. Yaşanan gelişmeler sonrası ons altın 1.870 doların üzerine çıktı. Uzmanlara göre 1.864 doların üzerinde tutunması halinde ons altın için hedef 1.881 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bugün Moderna'nın geliştirdiği aşı için toplanacak. Ancak onay beklentisinin fiyatlara önemli oranda yansımış olması nedeniyle bunun ons altın üzerinde önemli bir baskı oluşturması beklenmiyor.

İÇ PİYASADA DOLAR DÜŞÜŞTE

İç piyasada dolar kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak altın gram fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme söz konusu. Dolar/TL’de 7.75 seviyesi görülürken, gram altın 465 TL seviyesinde seyrine devam ediyor.