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Altın fiyatları az da olsa yükselişte! Gram altın ne kadar oldu?

Dün 440 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de 447 lira olarak kapatmıştı. Gram altın sabah saatlerinde de az da olsa yükseldi ve güne 449 lira olarak başladı.

Güncellenme: 09:00, 01/12/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları az da olsa yükselişte! Gram altın ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda corona virüsü aşısı sebebiyle altının ons fiyatının düşmesi ve iç piyasada liranın döviz karşısında az da olsa değer kazanması sonucu gram altın iki haftada yaklaşık 80 lira değer kaybetmişti.

Gram altın fiyatlarında dün başlayan ve bu sabah saatlerinde de devam eden yükselişin sebebi olarak altının ons fiyatının tekrardan yükselişe geçmesi gösteriliyor.

1 ARALIK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 729.20

Satış: 738.50

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.458.30 Lira

Satış: 1.484.10 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.916.70 Lira

Satış: 2.945.60 Lira

Foto: Shutterstock

İYİLEŞME İÇİN 1800 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKILMALI

Ünlü & Co tarafından hazırlanan notta ons altının destek bölgesinin altına indiği belirtildi. ABD’deki tatilin etkisiyle son iki işlem gününde genel hatlarıyla sakin sayılabilecek bir seyir izleyen altının ons fiyatının 1800 doların altına indikten sonra ise belirgin şekilde baskı altında kalmaya başladığı ifade edilen bilgi notunda, “Bu seviyenin altında kalındıkça kısa vadeli teknik görünümün aşağı yönlü riskler içerdiğini söyleyebiliriz. Özellikle aşı konusundaki pozitif haber akışının güç kazanması durumunda altın üzerindeki baskının daha da artması şaşırtıcı olmayacaktır. Anlamlı bir iyileşmeden söz edebilmek için ise yeniden 1800 doların üzerine çıkılması gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

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