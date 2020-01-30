Altın fiyatları bugün 2020: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (30.01.2020)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 303,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,90 liradan, 2 bin 1 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 22 liradan, 277 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281 liradan, bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 976 liradan, 978 liradan alınan Yarım Ziynet 988 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satıldı.

PİYASALARA CORONA VİRÜS ETKİSİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günün gerçekleştirdiği acil toplantı sonrası henüz “global alarm” vermedi; ancak, virüsün olmadığı ülkeleri temkinli olmaları konusunda uyardı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi verileri´ne göre (EIA), ABD hampetrol stokları 24 Ocak ile biten haftada 3.5 milyon varil artarak 431.7 varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağı yönündeydi. Beklentisinin çok üzerinde gerçekleşen stok artışı ve coronavirüsün yayılmasına yönelik endişelerle petrol yüzde 2.0´den fazla düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.02 düşüşle 58.60 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.88 düşüşle 52.33 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 2.13 artışla 17.86dolardan,

– altın, yüzde 0.48 artışla 1,583.70 dolardan,

– bakır, yüzde 0.61 düşüşle 2.53 dolardan,

– platin, yüzde 0.15 artışla 976.50 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.08 artışla 2,200 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,052 liraya yükseldi.

İHA-DHA