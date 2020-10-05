Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ekim çeyrek ve gram altında son durum…

Ekonomide son zamanlarda en fazla konuşulan yatırım araçlarından biri de şüphesiz altın oldu. Son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları nedeniyle vatandaşlar yarım gram türüne daha fazla yöneldi. Uzmanlar ise hareketliliğin bir süre daha devam edeceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. İşte altın fiyatlarındaki son veriler…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN:

Alış: 475,03 TL

Satış: 476,68 TL

ÇEYREK ALTIN:

Alış: 764,15 TL

Satış: 780,96 TL

YARIM ALTIN:

Alış: 1.523,52 TL

Satış: 1.561,93 TL

CUMHURİYET ALTINI:

Alış: 3.057 TL

Satış: 3.114 TL

EYLÜLDE ALTINDA İTHALAT REKORU

Geçtiğimiz günlerde açıklanan dış ticaret verileri, altın ithalatındaki yüksek seyrin devam ettiğini ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, eylülde altın dahil kıymetli maden ithalatı, geçen senenin aynı ayına göre 3,2 kat artışla 3 milyar 548 milyon dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde kıymetli maden ithalatı 19,6 milyar dolara ulaşırken, bu dönemdeki toplam 37,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının neredeyse yarısı, altın ithalatından kaynaklandı.