Altın fiyatları cep yakıyor! Çeyrek altın fiyatları yükseldi! İşte son durum…

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Küresel riskler arttığında yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan ABD-İran gerilimine bağlı olarak sert yükseldi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 493 Lira

Yarım altın: 985 Lira

Gram altın: 302 Lira

Cumhuriyet altını: 2 Bin 16 Lira

Tam altın: Bin 970 Lira

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“ABD’NİN KARARLARI ETKİLİ OLACAK”

Türkiye'de altın denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mehmet Ali Yıldırımtürk altında yaşanan yükseliş hakkında, sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk ABD-İran geriliminin altın fiyatlarında yön belirleyici olacağını söyledi.

“FİZİKİ SAVAŞ ORTAMI VAR”

Yaşanan gelimeler sonrası ekonomi ve ticaret savaşı ortamının fiziki bir savaş ortamına dönüştüğünü belirten Yıldırımtürk, “İran kendisine yapılan bu saldırının karşılığını verecektir. Ancak bunu hemen mi yapar yoksa bekler mi bilemiyoruz. Tabi aracı devletler tarafında bu işin sakinleşmesi sağlanacaktır. Gram altın güne hızlı bir başlangıç yaptı. Artık ekonomik görünümden ziyade jeopolitik görünümler ön planda. Bu saatten sonra gidişatı yaşanan gelişmeler belirleyecek. Öncesinde Brexit, faiz indirimleri etkili oluyordu ancak artık bunlar geri planda kaldı.” dedi.

“ONS 1.600 DOLAR SEVİYESİNE TIRMANABİLİR”

Bu gelişmeler sonucu herkesin altına dönmesi gibi durumun yaşanmayacağını söyleyen Yıldırımtürk, “Ons fiyatı hemen 1.700, 1.800, 2.000 dolar olacak diye bir şey yok. Belki 1.600 dolar seviyesine tırmanabilir. İzleyip göreceğiz. Tabi burada doların seyri de oldukça önemli.” açıklamasında bulundu.

“GERİLEME BEKLENTİSİ ORTANDAN KALKTI”

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 15 Ocak tarihinde bir anlaşma imzalanacağını hatırlatan Yıldırımtürk, “Yatırımcıların ‘görmek istiyoruz' dediği imza artık atılacak. Biz de 15 Ocak'ta bir gerileme olur diye bekliyorduk. Ancak son yaşanan ABD-İran gerilimi bu beklentiyi ortadan kaldırdı.” dedi.