Altın fiyatları cep yakıyor! Gram altın 301 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve dünyadaki gelişmelerle birlikte değişimler yaşıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 9 OCAK

Çeyrek Altın: 491 Lira

Yarım Altın: 981 Lira

Gram Altım: 301 Lira

Tam Altın: Bin 962 Lira

Cumhuriyet Altını: 2 bin 9 Lira

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15 OCAK KRİTİK TARİH

Altın fiyatlarında kritik tarih ise 15 Ocak olarak gösteriliyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ile ilgili 15 Ocak'ta tarafların bir anlaşma imzalaması bekleniyor. ABD-İran geriliminin gölgesinde kalan bu gelişme sonrası altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceği merak konusu.

Bazı uzmanlar altında bir dengelenme yaşanacağını belirtirken bazı uzmanlar ise İran saldırısı ile bu dengelenmenin ortadan kalktığı görüşünde.