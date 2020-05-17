Altın fiyatları değişti mi? Gram altın ve çeyrek altın kaç para oldu?

Yatırımlarıyla altın alarak değer kaybına uğratmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki değişimi merak ediyor. Altın fiyatları, gün içinde anlık olarak değişim gösterebiliyor. En çok merak edilen konuların başında ise gram altın fiyatı geliyor. Altın fiyatları ile ilgili her şey haberimizde…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 386,29

Satış: 386,97

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 625,10

Satış: 635,40

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.250,30

Satış: 1.270,40

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.038,28

Satış: 2.079,29

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.110,00

Satış: 2.142,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.562,10

Satış: 2.599,00