Altın fiyatları düştü, vatandaş beklemeye geçti

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İç piyasada doların düşüşe geçmesi ile gerileyen altın fiyatları, corona virüsüne karşı yüzde 90 etkili olan aşı haberleriyle ons tarafında da düştü. Yaşanan gelişmeler sonucu gram altın 5 günde 535 liradan 470 lira seviyesine inerken, yatırımını altına yapan vatandaş da beklemeye geçti. Düğün sezonunun sona ermesi de altın satışlarının gerilemesinde etkili oldu.

“VATANDAŞ TEMKİNLİ DAVRANMAYA BAŞLADI”

Mersin'de 12 yıldır kuyumculuk yapan Ali Özdemir, “Piyasada her zaman altın vardı ancak yastık altı daha fazlaydı. Şu anda ise fiyatı düşünce alım-satımda önemli ölçüde bir düşüş var. Altının gramında neredeyse 100 TL'ye yakın düşüş vatandaşı adeta şok etti. Bu nedenle vatandaş temkinli davranmaya başladı. Vatandaş şu anda bu şokun etkisinde olduğu için alım ve satım konusunda temkinli davranıyor” dedi.

BURSA'DA ALTIN YATIRIMCILARI BEKLEYİŞTE

Altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşların altın almak için kuyumculara akın ettiğini dile getiren Bursalı kuyumcu Atilla Küçükçakır, altındaki sert düşüş ile piyasada durgunluk yaşandığını söyledi. Küçükçakır, “Elinde altını bulunanlar ile altına yatırım yapmak isteyenler sessizce beklemekte. Kimse ne olacağını bilmiyor. Şu an işçilikli ürün dediğimiz düğünler için alınan bilezik, yüzük, zincir gibi ziynet eşyasına talep hiç yok denecek kadar az. Daha çok sarrafiye dediğimiz cumhuriyet, çeyrek, gram altını satılıyor, Bu da çok düşük seviyelerde” ifadelerini kullandı.

DARPHANE 25 KİLO ALTIN KOTASI GETİRDİ

Darphanenin de yeni bir sisteme geçtiğini söyleyen Küçükçakır, “Daha önce büyük toptancılar yüksek miktarda altını darphaneye götürüyordu. Küçük toptancılar ise geri planda bırakılıyordu. Cumhuriyet altını talebi olduğunda gücünü ona göre kullanıyordu. Şimdi bu değişti. Küçük, büyük toptancı ayırt edilmeden darphane şu an 25 kilo altın kotası getirdi. Her iki tarafı da dengeledi” diye konuştu.

KONYA'DA YATIRIM AMAÇLI ALTIN ALIMI ARTTI

Konya’lı kuyumcu esnafı İsmail Karagöz, “Şu an Konya’da altın bulmakta hiçbir sıkıntı yok. Bütün kuyumcu esnafımızda da yeterince altın bulunuyor. Altın fiyatlarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlarımız özellikle yatırım amaçlı altın almaya başladı. Şu an bütün piyasa Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz rakamlarına odaklanmış durumda” sözlerini kullandı.

YILDIRIMTÜRK: SATIŞLARIN AZALMASINDA İKİ ÖNEMLİ NEDEN VAR

Türkiye'nin altın rezervini büyük oranda elinde tutan megakent İstanbul piyasasını Sözcü'ye anlatan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, fiyatların neden yükseldiğini de açıkladı.

“ALTIN FİYATLARI ÇOK YÜKSEK, HANE HALKINA HİTAP ETMİYOR”

Altın satışlarındaki düşüşün iki temel sebebi olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Birincisi; düğünlerin sınırlı yapılıyor olması. İkincisi; düğün mevsiminin bitmiş olması. Takı şeklindeki altınlarda satışlar biraz daha durdu. Üçüncü bir gerekçe ise; fiyatların çok yüksek olması. Yani hane halkına hitap etmeyen bir fiyata gelmiş olması. Şimdi örneğin 100 birimlik satışta; yüzde 30 çeyrek altın satıyoruz, yüzde 50 bir gram altın satıyoruz, yüzde 20'de yarım gram altın satıyoruz. Bileziğin ve altının gram fiyatı yüksek olduğu için biz daha düşük gramajlı olanlarını üretiyoruz” dedi.

“PİYASADA ALTIN YERİNE PIRLANTAYA YÖNELİM VAR”

Altın fiyatının çok kısa sürede bu kadar yükselmesinin, pırlanta fiyatlarını biraz daha ucuz hale getirdiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Dolayısıyla şu anda bir cumhuriyet altını, 3 bin-3 bin 500 lira; ama bu paraya da biraz daha büyük taşlı alabileceği tek taş yüzükler var. Ben bunu tavsiye ediyorum ama piyasada da bu yönde bir eğilim var” ifadelerini kullandı.

“HERKES ALTIN ALMAYA GELİYOR, TAM TERSİ OLMASI LAZIM”

“Fiyatlar şu anda hane halkının bütçesine hitap etmeyecek bir durumda” diyen Yıldırımtürk, “Biz de genelde şöyle bir halk davranışı oluyor; altının fiyatı yükselirken herkes altın almaya geliyor; altın fiyatı düşerken herkes altın satmaya geliyor. Bunun aslında tam tersi olması lazım” açıklamasında bulundu.

“ŞİMDİ ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARA YÖNELME VAR”

Önceden kuyumcuların işlerinin iyi olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, “Fiyatlar daha uygundu, ihracat gelirleri iyiydi, hane halkının kazanımları iyiydi. Şimdi daha öncelikli ihtiyaç olan şeylere yönelme olduğu için böyle bir durum var” sözlerini kaydetti.