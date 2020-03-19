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Altın fiyatları düşüşe geçti… 19 Mart güncel altın fiyatları!

Piyasalarla birlikte altın fiyatları da dalgalanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altında da fiyat düşüşü yaşanıyor. Dün 315 TL ile güne başlayan gram altın fiyatı bugün 307 TL seviyelerinde. İşte gün içinde sürekli hareket yönü değişen altın fiyatlarında son durum…

07:34 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları düşüşe geçti… 19 Mart güncel altın fiyatları!

Virüs altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Corona virüsü salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince geçtiğimiz haftalarda ciddi şekilde yükselen altın fiyatları sonrasında bir miktar düştü. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 19 MART

Çeyrek altın: 515,45 Lira

Yarım altın: 1.029,30 Lira

Gram altın: 306,30 Lira

Cumhuriyet altını: 2.113,00 Lira

DÖVİZ DE ETKİLENDİ

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri nedereyse sıfıra indirmesine rağmen corona virüsün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle Eylül 2018'den beri en yüksek gün içi seviyelerden 6.45'in üzerini gördü. Dolar saat 14.05 itibari ile 6.46 lira seviyelerinde

ABD Altın altın fiyatları çeyrek altın Corona Cumhuriyet altını Dolar FED gram altın fiyatı Merkez Bankası
Son güncelleme: 07:38 19.03.2020
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