Altın fiyatları düşüşe geçti… 19 Mart güncel altın fiyatları!

Virüs altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Corona virüsü salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince geçtiğimiz haftalarda ciddi şekilde yükselen altın fiyatları sonrasında bir miktar düştü. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 19 MART



Çeyrek altın: 515,45 Lira

Yarım altın: 1.029,30 Lira

Gram altın: 306,30 Lira

Cumhuriyet altını: 2.113,00 Lira

DÖVİZ DE ETKİLENDİ

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri nedereyse sıfıra indirmesine rağmen corona virüsün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle Eylül 2018'den beri en yüksek gün içi seviyelerden 6.45'in üzerini gördü. Dolar saat 14.05 itibari ile 6.46 lira seviyelerinde