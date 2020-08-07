Altın fiyatları düşüşte! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,060 doları geçerek yeni rekor kırarken 2030 seviyesine geriledi. Uzmanlara göre corona salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD-Çin gerilimi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketleri ve zayıflayan dolardan destek bulan altın, Lübnan’da yaşanan patlamanın, o bölgede stratejik bir gerginlik oluşturacağı beklentisinden de güç buluyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 472,30

Satış: 472,43

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 785,60

Satış: 837,50

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.566,00

Satış: 1.627,80

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.225,00

Satış: 3.274,00

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‘ALTIN BULMAK ZORLAŞTI’

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte sahte altına karşı vatandaşları uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Düğünlerin hız kazandığı ve altın fiyatlarındaki aşırı yükselme sebebiyle hem hediye hem de yatırım amaçlı olarak yoğun şekilde altına aşırı bir talep var.

Birçok kuyumcunun talebe cevap veremediği bu dönemde altın fiyatı yükselince dolandırıcılar piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor. Vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken çok titiz davranmalı. Özellikle bu dönemde internet üzerinden taksitle altın almak oldukça riskli. Hediyelik altın alanların ve altına yatırım yaparak birikim yapanların hayal kırıklığına uğramaması için bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafından alışveriş yapılmalı” dedi.

‘ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR'

Altın alışverişinin güvenilir ve bilinir esnaftan yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Her yıl düğün sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle gram altına ve çeyrek altın olan talep artıyor. Ancak altın fiyatları geçen yılın Ağustos ayına göre rekor üstüne rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 428 TL olan çeyrek altın şimdi 849-850 TL bandında satılıyor. Çeyrek altının fiyatı bir yılda yüzde 98 artış gösterdi.

Bunu fırsat bilen sahtekarlar yine iş başına geçebilir. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık gerektirdiği için vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli” şeklinde konuştu.