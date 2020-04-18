Altın fiyatları düşüyor mu? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş trendi bugün yerini düşüşe bıraktı. Ons altında yaşanan gerilemeye bağlı olarak gram altın fiyatları 375 TL seviyesine kadar çekildi.

ALTIN FİYATLARI 18 NİSAN

Çeyrek altın: 617,80 Lira

Yarım altın: 1.235,30 Lira

Gram altın: 375,33 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2.466,80 Lira

“ARTAN KÂR SATIŞI BASKISI”

ÜNLÜ & Co Değerlendirme notundan ons altının 1.700 doların üzerinde tutunmaya devam ettiği hatırlatıldı. Hemen hemen her bölgeden gelen makroekonomik göstergelerin belirgin şekilde bozulma sinyalleri vermeye başlamasının güvenli liman algısını canlı tutmayı sürdürdüğü belirtilen notta, “Bu kapsamda zaman zaman artan kâr satışı baskısı geri çekilmelere neden olsa da altının ons fiyatının gelen satışları şimdilik 1700 doların üzerinde karşılamakta çok fazla zorlanmadığını söylemek mümkün. Teknik görünümde ise 1720 doların altına inilmesi ile kısmen zayıflık ortaya çıktığını görüyoruz. Kaldı ki haftanın son işlem gününde küresel risk iştahının güçlü olması altının işini zorlaştırıyor. Bu noktada 1700 doların üzerinde haftalık kapanış yapılıp yapılmayacağını izleyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.