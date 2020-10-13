Altın fiyatları geriledi! Gram altın 486 lira oldu

Altın fiyatlarındaki hafif düşüş çeyrek altına da yansıdı. Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcularda çeyrek altın 788.10 liradan alınırken, satış ise 797.10 liradan yapılıyor.
13 EKİM'DE ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 1.576.30 Lira
Satış: 1.592.30 Lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Alış: 3.152.60 Lira
Satış: 3.172.50 Lira
REŞAT ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.185.07 lira
Satış: 3.205.45
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EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN
2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte altın, 2011 ve 2016 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 31.06 ve yüzde 19.20 kazandırarak 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2010 yılında 100 TL'sini altına yatıran birinin 2019 yılında enflasyona indirgenmiş kazancı yaklaşık 100 TL oldu ve toplam parası yaklaşık 200 TL'ye çıktı. Altın son 10 yılın en çok kazandıran yatırım aracı konumunda.