Altın fiyatları: Gram altın 303 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 494 Lira

Gram Altın: 303,90 Liira

Yarım Altın: 988 Lira

Tam Altın: bin 976 Lira

Cumhuriyet Altın: 2 bin 22 Lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Altın, ülke ekonomisini coronavirüsün etkisinden korumak amacıyla Çin Merkez Bankası’nın piyasayı fonlayacağına ilişkin açıklamaların ardından hafif düşerken, bu gelişme ile önce yükselen petrol fiyatları, birçok ülkede, Çin’e ve Çin’den uçuşların geçici durdurulacağı yolunda kararlar alındığına ilişkin haberlerle geriledi.

Çin Merkez Bankası danışmanı Ma Jun, Banka’nın ters repo faizinde indirime gitmesinin yeni coronavirüs salgınının reel ekonomi üzerinde yarattığı şoku hafifleteceğini söyledi. Financial News’a konuşan Ma Jun, ters repo faizinin indirilimesinin beklentilerin istikrar kazanması ve finansal piyasa güveninin yeniden tesis edilmesi açısından iyi bir adım oduğunu da vurguladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.08 düşüşle 56.01 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.52 düşüşle 51.29 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.32 düşüşle 17.76 dolardan,

– altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,583.50 dolardan,

– bakır, yüzde 0.10 artışla 2.51 dolardan,

– platin, yüzde 0.84 artışla 970.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.30 düşüşle 2,218.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,053 liraya geriledi.