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Altın fiyatları: Gram altın 380 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Corona virüsü salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği da son yılların zirvesinde yer alıyor. Altın fiyatlarının yükselmesinde dolar/TL kurunun artması ana etken olarak gösteriliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira oldu. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

08:30 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları: Gram altın 380 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 25 MAYIS

Çeyrek altın: 617 Lira

Yarım altın: bin 234 Lira

Gram altın: 380 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 526 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN ALIMINDA VERGİ ARTTI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15'e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. Döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) “binde 2″den “yüzde 1.0” düzeyine yükseltildi.

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme amacıyla, kaynak sağlamak üzere yapılan düzenlemeler bugünden itibaren geçerli olacak.

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