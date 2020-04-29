Altın fiyatları: Gram altın 382 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 NİSAN

Çeyrek altın: 620 Lira

Yarım altın: bin 241 Lira

Gram altın: 382,40 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 540 Lira

Tam altın: 2 bin 481 lira

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BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,55’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 559,88 puanlık azalışla 100 bin 707 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de 1,21 değer kaybetti.