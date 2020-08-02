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Altın fiyatları: Gram altın 443 lira! Çeyrek altın ve yarım altın fiyatı ne kadar?

Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatları geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşmıştı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443 lira oldu. Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durumu...

08:29 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları: Gram altın 443 lira! Çeyrek altın ve yarım altın fiyatı ne kadar?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS

Çeyrek altın: 745,40 Lira

Yarım altın: 1.485,30 Lira

Gram altın: 443,11 Lira

Cumhuriyet altını: 2.961,50 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Artan vaka sayıları ile corona salgınında ortaya çıkan ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının salgının ülke ekonomilerinde yarattığı hasarı en aza indirmek için attıkları likidite adımları altının yükselmesinde önemli bir ol oynuyor.

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