14 Ocak Altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

En fazla tercih edilen altın türlerinden gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş yaşandı. ABD ile Çin arasında yapılacak olan ticaret anlaşmasına bağlı yatırımcı güveninin yükselmesiyle düşüş yaşayan altın fiyatlarını güncel olarak sayfamızdan görebilirsiniz. İşte 14 Ocak altın fiyatları piyasalardan son haberler.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 292,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 292,70 liradan, bin 928 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 949 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 884 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 904 liradan, 942 liradan alınan Yarım Ziynet 952 liradan ve 471 liradan alınan Çeyrek Ziynet 476 liradan satılıyor.

GÜN ORTASI İŞLEMLERDE DÖVİZ KURLARI

– dolar en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5,9014 lirayı gördükten sonra, 5.88-5.89 lira aralığında,

– euro en düşük 6.5283 lira ve en yüksek 6.5764 lirayı gördükten sonra 6.55-6.56 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.6154 lira ve en yüksek 7.6578 lirayı gördükten sonra 7.63-7.64 lira aralığında hareket ediyor.

ASYA PİYASALARI ARTAN İYİMSERLİK VE GÜÇLÜ VERİYE RAĞMEN EKSİDE

ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ticaret anlaşması öncesi yatırımcı güveninin artmasına rağmen, Asya piyasaları Salı günü kapanışta karışık hareket etti. Pekin ve Washington´ın Çarşamba günü imzalayacakları ticaret anlaşması öncesi, ABD Pazartesi günü Çin´in “döviz manipülatörü” listesinden çıkarıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Çin´in ABD´den gelecek iki yıl içinde 200 milyar dolar değerinde tarım ürünleri satın alacağı belirtilirken, buna karşın, ABD´nin Birleşik Krallık´a 5G altyapısında Çin merkezli Huawei ekipmanı kullanmama çağrısı, endişelerin sürmesine neden oldu. Küresel ticarete yönelik risklerin azalmasıyla Wall Street Pazartesi gününü artıda tamamladı: Dow Jones yüzde 0.29 ve Nasdaq yüzde 1.04 yükselirken, S&P 500 de yüzde 0.70 artışla 3 bin 288 puana yükselerek rekor düzeyini gördü.

ASYA

Çin´den gelen güçlü veriler ve artan ticari iyimserliğe rağmen Asya piyasaları Salı günü kapanışta karışık hareket etti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin´in Çin´in “döviz manipülatörleri” listesinden çıkarıldığı açıklaması sonrası Çin Ticaret Bakanlığı Pekin yönetiminin yuan değerini “dengeli” tutmayı hedeflediğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Geng Shuang, Washington´ın kararını destekleyerek, bu gelişmenin “gerçeği yansıttığını” söyledi.

Bunun yanında, Japonya merkezli araba üreticisi Nissan Motor Co. Ltd, Renault ile işbirliğini sonlandıracağı iddialarını yalanladı. Salı günü şirketten yapılan açıklamada, “Nissan hiçbir şekilde birliği dağıtmayı düşünmüyor, bu işbirliği Nissan rekabetinin kaynağını oluşturuyor” denildi. Veri gündeminde ise Çin Gümrük Genel İdaresi, Aralık´ta ihracat ve ithalatın beklentilerin üzerinde artmasıyla, ülkenin ticaret fazlasının Kasım ayına göre yüzde 21 artışla 46.8 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Asya piyasalarında gün sonunda ağırlıklı olarak düşüş izlenirken, Nissan açıklaması sonrası Japon borsaları günü artıda tamamladı:

– Hang Seng yüzde 0.40,

– Shanghai Composite yüzde 0.24,

– Shenzhen Composite yüzde 0.03 düşerken,

– Nikkei yüzde 0.73,

– Kospi yüzde 0.44,

– S&P/ASX yüzde 0.85 yükseldi.

AVRUPA

Orta Doğu´da ABD-İran gerilimlerinin azalması sonrası Pekin-Washington ticaret anlaşması imza töreni öncesinde Avrupa borsaları güne yatay başladı. Bunun yanında Avrupa Parlamentosu´nun 29 Ocak´ta, 31 Ocak termininden iki gün önce, Birleşik Krallık´on Avrupa Birliği´nden ayrılmasını öngören Ayrılık Anlaşması´nı oylayacak. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson´ın Brexit anlaşması, Avam Kamarası´nda 234´e karşı 358 oyla kabul edilmişti.

Avrupa borsalarında açılışta;

– DAX yüzde 0.12,

– CAC yüzde 0.09 düşerken,

– FTSE değişmedi.

Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.15 artışla 110.0940 yenden işlem görürken, dolar karşısında euro yüzde 0.01 artışla 1.11382 dolara yükseldi, sterlin ise yüzde 0.19 düşüşle 1.29712 dolara geriledi.

İHA-DHA