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Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Gram altın 487 lira oldu

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar küresel piyasalardaki hareketlilikle yükselişe başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatı 487 liraya yükseldi.

Güncellenme: 08:53, 16/10/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Gram altın 487 lira oldu

Çeyrek altın fiyatları da yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 22 gram çeyrek altın alış fiyatı 788.20 lira, satış fiyatı ise 797.20 lira oldu.

16 EKİM'DE ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.577.40 Lira

Satış: 1.593.50 Lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Alış: 3.154.80 Lira

Satış: 3.174.70 Lira

REŞAT ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.187.27 lira

Satış: 3.207.65

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ALTIN FİYATLARININ GELECEĞİ

Meksa Yatırım tarafından altında hazırlanan teknik analiz notunda destek seviyelerinden zayıf tepki alımları olduğuna vurgu yapıldı. Notta şu ifadeler kullanıldı: Destek seviyelerinden zayıf tepki alımları görüldü. İlk destekler 1.890 ve 1.886-1.882 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyeler kısa dönem için önem kazanabilir. Sonraki destekler ise 1.873 ve 1.850-1.840 olarak görülüyor. İlk direnç 1.913 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için ilk aşamada bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Sonraki dirençler ise 1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülecek olası tepki alımları direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

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