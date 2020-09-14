Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Gram altın fiyatı 468 lira!

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen hızlı yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı 468 dolayında bulunuyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor.

ALTIN FİYATLARI 14 EYLÜL

Gram altın: 468,77 lira

Çeyrek altın: 770,60 lira

Yarım altın: 1.539,20 lira

Cumhuriyet altını: 3.066,70 lira

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YASTIK ALTI ALTINLARI İÇİN YENİ PLAN

TL'deki değer kaybı, vatandaşları giderek daha fazla altına yönlendiriyor. Ancak altın alanların çoğu bunu finansal sistem yerine yastık altında tutmayı tercih ediyor. Bu durumu değiştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) yeni bir plan hazırladı.

İAR CEO'su Ayşen Esen'in verdiği bilgiye göre, Hazine İAR, bazı seçilmiş kuyumcuların vatandaştan altın toplamasına izin verecek ve toplanan altınlar kamu bankalarında mevduat ve katılım fonu olarak değerlendirilecek.

KUYUMCULAR ARACI OLACAK, FİZİKİ ALTIN ÇEKİLEBİLECEK

Esen'e göre, yeni düzenlemenin eskisine göre en önemli farkı, vatandaşın fiziki altını çekebilmesi olacak. Mevcut sistemde bankalarla mudiler arasında bir aracı yok ve vatandaşlar fiziki altın yerine onun TL eş değerini çekebiliyor.

Bloomberg'den Ercan Ersoy ile Çağan Koç'un haberine göre, Esen, son 10 yılda yastık altındaki altınları finansal sisteme kazandırma çalışmalarının başarısız olduğunu, sadece yaklaşık 100 ton altının bankalardaki altın hesaplarına aktarıldığını ancak yastık altında 5 bin ton altın (yaklaşık 330 milyar dolar) olduğunun tahmin edildiğini söyledi.