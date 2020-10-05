Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Gram altın fiyatı 473 lira!

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor.

ALTIN FİYATLARI 5 EKİM

Gram altın: 473 lira

Çeyrek altın: 775 lira

Yarım altın: 1.548 lira

Cumhuriyet altını: 3.085 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.