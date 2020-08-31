Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? İşte 31 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen hızlı yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı 464 dolayında bulunuyor. Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Peki yarım altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Ağustos altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 31 AĞUSTOS

Gram altın: 464,19 lira

Çeyrek altın: 764,20 lira

Yarım altın: 1.530,80 lira

Cumhuriyet altını: 3.043,10 lira

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“ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR”

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Rusya'dan gelen ilk corona virüsü aşısının tescil edildiğine dair haber, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, artan risk iştahı ve kâr realizasyonu için yapılan satışlarla altın fiyatları sert düştü.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities'in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

DoubleLine Capital LP’den Jeffrey Gundlach, altının, geri çekilmeye rağmen yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Bank of America da, altının ons fiyatının 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomilerde V şeklinde toparlanma beklentilerinin abartılı olduğunu öne süren Phillip Futures'ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, “Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.