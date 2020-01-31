Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 31 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatları…

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin'deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 31 OCAK

Gram altın: 303,90 Lira

Çeyrek altın: 494 Lira

Yarım altın: 988 Lira

Tam altın: bin 976 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 22 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

WHO, Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısı 213’ü aşarken koronavirüs salgınının 18 ülkeye yayılmasıyla birlikte küresel acil durum ilan etti. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin’in virüsü kontrol altında tutmak için attığı adımların oldukça etkili olduğunu, buna karşılık, WHO’nun virüsün mücadele edecek kaynakları bulunmayan ülkelere sıçraması konusunda endişe duyduklarını söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.79 düşüşle 17.85 dolardan,

– altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,578.70 dolardan,

– bakır, yüzde 0.42 artışla 2.53 dolardan,

– platin, yüzde 0.27 artışla 983.10 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.09 artışla 2,239 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın 495 liraya, Cumhuriyet altını da 2,048 liraya geriledi.