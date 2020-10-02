Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı

Başta corona virüs salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları, vatandaşların da yatırım araçları arasında ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 476 lira

Çeyrek altın: 779 lira

Yarım altın: 1.557 lira

Cumhuriyet altını: 3.103 lira

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ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.