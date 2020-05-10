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10 Mayıs altın fiyatları canlı takip ve son durum… Gram altın fiyatı kaç para oldu?

Gün içinde anlık olarak değişebilen altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yatırımlarını altın alarak saklayan vatandaşlar, ‘altın fiyatları kaç para oldu?’ ‘altın fiyatları canlı’ sorularını internette aratıyor. İşte 10 Mayıs altın fiyatlarında son durum…

08:29 -
Haberler Ekonomi
10 Mayıs altın fiyatları canlı takip ve son durum… Gram altın fiyatı kaç para oldu?

Altın fiyatları hafta sonunda değişim göstermeye devam ediyor. Son zamanlarda sürekli yükselmesiyle yatırımcılarına para kazandırmaya devam eden altın fiyatları, 10 Mayıs Pazar günü kaç para oldu?

ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS

Çeyrek altın: 636 Lira

Yarım altın: bin 272 Lira

Gram altın: 387,93 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 537 Lira

Tam altın: 2 bin 559 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Foto: Shutterstock


ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1– Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3– Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4– Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8– Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10– Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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Son güncelleme: 08:56 10.05.2020
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