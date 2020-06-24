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Altın fiyatları ne durumda? 24 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları…

Dünyada yaşanan gelişmelere paralele olarak artan veya azalan altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı bugün düne göre birkaç lira yükselerek 389 TL dolaylarında seyrediyor. İşte altın fiyatlarına dair son gelişmeler…

08:06 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne durumda? 24 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. 24 Haziran gram altın fiyatı, 389,71 TL'den işlem görüyor. Yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN

Çeyrek altın: 637,80 Lira

Yarım altın: 1.274,10 Lira

Gram altın: 389,71 Lira

Cumhuriyet altın: 2.540,40 lira

Altın fiyatlarında güncel durum… Gram altın kaç lira oldu?

ALTIN ALIM SATIMINDA VERGİ VAR MI?

Altın alım satımının döviz işlemi gibi kabul edilip vergi getirilmesinin yasaya aykırı ‘hukuksuz idari işlem’ olduğu bildirildi. Prof. Semih Öz, yasanın sadece döviz işlemlerini kapsadığını belirtti. Türkiye'de büyük tartışmalara yol açan ve yavaş yavaş Tobin vergisine doğru adımlar atıldığı yorumlarına neden olan uygulamayı değerlendiren Prof. Semih Öz, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da, kambiyo kelimesinin dövizle eş anlamlı olarak kullanıldığını ve “döviz efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtaları” olarak tanımlandığını dolayısıyla bu tanımın içerisinde ‘altın' ile ilgili bir tarifin yer almadığını söyledi.

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