Altın fiyatları ne durumda? 25 Mart güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarında hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…

ALTIN FİYATLARI 25 MART

Çeyrek altın: 521,42 Lira

Yarım altın: 1.041,44 Lira

Gram altın: 334,53 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2.142,00 Lira

FED'DEN PİYASALARA DESTEK

Dün piyasalardaki satışı sınırlayan Fed oldu. Fed ekonomiye koronavirüsün olumsuz etkilerini telafi etmek amacıyla para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağını, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağını açıkladı.

Fed bu hafta her gün 75 milyar dolar hazine tahvili ve 50 milyar dolar konut kredisine dayalı tahvil alacağını açıkladı. Fed işverenlere, tüketici ve şirketlere 300 milyar dolar kredi kullandırmanın yanı sıra büyük şirketler için de kaynak sağlayacak.

Fed'in kararlarına rağmen ABD'de Dow Jones ve S&P 500 yüzde 3'er değer kaybıyla günü kapattı.