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Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son gelişmeler…

Çin Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleriyle verdiği likiditenin piyasalardaki olumlu etkisiyle, altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki 5 Şubat tarihli son durum haberimizde yer alıyor...

07:30 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son gelişmeler…

Çin’den gelen piyasalara müdahale hamlesi altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT

Gram altın: 299,58 Lira

Çeyrek altın: 490,91 Lira

Yarım altın: 981,82 Lira

Cumhuriyet altını: 2.017,00 Lira

Altın fiyatları: Gram altın 303 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

ÇİN’DEKİ GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Açık piyasa operasyonları ile piyasalara son iki günde 1.7 trilyon yuan llikidite sağlayan Çin Merkez Bankası, bu likidite desteğinin finansal piyasa beklentilerinde istikrarı sağlamak ve piyasa güvenini yeniden tesis etmek konusundaki kararlılığının somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bankanın açıklamasında, beklenenden daha fazla likidite sağlamasının para piyasası ve tahvil getirilerini aşağı iteceğini, küçük, mikro işletmeler için finansman maliyetlerini azaltacağını ve bunlar üzerindeki finansal baskıyı hafifleteceği belirtildi.

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