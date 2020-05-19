Altın fiyatları ne durumda? Günün çeyrek ve gram altın fiyatları…

Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçmişti ancak kısa süreli ani düşüşler de göze çarpıyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatlarına dair son durum haberimizin devamında…

ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS

Çeyrek altın: 630,5 Lira

Yarım altın: bin 260 Lira

Gram altın: 384,02 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 513 Lira

Tam altın: 2 bin 499 lira

AY BAZINDA ALTIN KAZANDIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.