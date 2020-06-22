Altın fiyatları ne durumda? Haftanın ilk gününde gram ve çeyrek altın fiyatları…

Düğün mevsimi yaklaşırken hediye ve yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 385.87 lira seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 385,87

Satış: 385,96

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 628,60

Satış: 633,30

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.253,30

Satış: 1.265,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.506,60

Satış: 2.522,30

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.