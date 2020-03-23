Altın fiyatları ne durumda? Virüsten etkilenen ekonomide gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatlarında hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…
ALTIN FİYATLARI 23 MART
Çeyrek altın: 518,34 Lira
Yarım altın: Bin 36 Lira
Gram altın: 315 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 132 Lira
ALTIN FİYATLARI ‘CORONA' VURDU
Corona virüsü salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altında da fiyat düşüşü yaşanıyor.
Sozcu.com.tr'ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, tüm dünyada corona virüsünün ekonomik faaliyete ve finansal piyasalara olumsuz etkisiyle birlikte nakit ihtiyacının arttığını, bu nedenle de nakit ihtiyacını karşılamak için yapılan altın satışlarının fiyat düşüşünde etkili olduğunu söyledi.