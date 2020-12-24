Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı 461 lira

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, ve corona virüs aşısındaki gibi birçok etken ile düşüşte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 461 lira seviyesinde bulunuyor.
ALTIN FİYATLARI 24 ARALIK
Gram altın: 461 lira
Çeyrek altın: 755 lira
Yarım altın: 1.510 lira
Cumhuriyet altını: 3.011 lira
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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.