Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı 462 lira

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, ve corona virüs aşısındaki gibi birçok etken ile düşüşte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 462 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 26 EKİM

Gram altın: 462 lira

Çeyrek altın: 770 lira

Yarım altın: 1.549 lira

Cumhuriyet altını: 3.071 lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Covid-19’a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol 48.65 dolar ve Batı Teksas petrolü 45.73 ile üç ayın en yüksek düzeyini gördükten sonra yatay hareket ediyor.

Petroldeki tırmanış, ABD hampetrol stoklarının, 20 Kasım’da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 800,000 bin varil yükseldiğini gösteren veriyle sınırlandı. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute – API) verilerine göre, ABD’de benzin stokları da aynı haftada 1 milyon 300,000 varil yükseldi.

Piyasalarda, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından açıklanacak hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler bekleniyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– Brent petrol yüzde 0.79 artışla 48.22 dolar,

– Batı Teksas yüzde 1.07 artışla 45.33 dolar,

– altın yüzde 0.30 artışla 1,812.98 dolar,

– gümüş yüzde 0.50 artışla 23.37 dolar,

– bakır yüzde 1.39 artışla 7,309.00 dolar,

– platin yüzde 0.77 düşüşle 954.61 dolar,

– paladyum yüzde 1.01 düşüşle 2,333.30 dolar düzeyindeydi.