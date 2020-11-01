Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı 504 lira!

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken bu durumun en önemli sebebi olarak corona salgını gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 504 lira

Çeyrek altın: 824 lira

Yarım altın: 1.648 lira

Cumhuriyet altını: 3.284 lira

ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ 2 MİLYONU AŞTI

Geçen sene ağustos ayında 239 bin adet olan çeyrek altın üretimi de, bu sene ağustosta 2 milyon 88 bine fırladı. Bu rakam Temmuz 2020'de 828 bindi.

Toplamda çeyrek altın üretimi, geçen sene ağustosta 419 kg, Temmuz 2020'de 1453 kg iken ağustosta 3 bin 661 kg'a fırladı.

Adet bazında çeyrek altın dahil altın üretimi ağustosta 4 milyon 123 bine ulaştı. Adet bazında hem çeyrek altında hem de toplamda son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.