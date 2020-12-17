Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları bu yıl içerisinde rekor kırmış ancak corona virüsü aşılarında yaşanan olumlu gelişmeler sonrasında düşüş göstermişti. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

17 ARALIK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 757.20

Satış: 766.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.514.40 Lira

Satış: 1.530.40 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.024.30 Lira

Satış: 3.051.70 Lira

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İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde altın fiyatlamalarında piyasaların gündeminde Amerika kanadında artan mali teşvik paketine yönelik beklentiler Covid-19 pandemisinde Avrupa’da getirilen yeni ek karantina önlemleri ve gün içerisinde gerçekleşecek olan FED toplantısı yer alıyor.

Hafta içerisinde bu gelişmeler ile birlikte bir miktar toparlanma hareketleri sergileyen altın fiyatlarında günün en önemli konusu FED kararı olacak.

Piyasalarda Fed’in faiz oranlarında bir değişiklik yapabileceği beklentisi yok. Fakat toplantı sonrasında yeni bir varlık alım programının duyurulup duyurulmayacağı merak konusu.

Yeni varlık alım programı altın fiyatlarını destekleyebilir. Bununla birlikte ekonomik durum Fed’in daha fazla genişlemeci politika izlemesi için fırsat verebiliyor.

Bu sebeple Fed’in kararı ve basın toplantısı ile birlikte küresel bazda sert fiyat hareketlenmeleri yaşanabilir. Tüm bunlar ışığında ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1872.79 – 1885.09 – 1896.20 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Gevşemelerde ise 1840.90 – 1821.24 – 1800.81 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.