Altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos altın fiyatları…

Altın fiyatları son haftalarda rekor seviyelerde seyrediyor. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarındaki son durum hem yatırımcılar hem hediye olarak altın alacaklar tarafından merak ediliyor. İşte gramı 442 TL dolaylarında seyreden altın fiyatları hakkında detaylar…

ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS

Çeyrek altın: 743,40 Lira

Yarım altın: 1.482,20 Lira

Gram altın: 442,97 Lira

Cumhuriyet altını: 2.956,50 Lira

‘YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR’

Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, “Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz.

Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor” diye konuştu.